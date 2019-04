Mondo eSports, Carrarese in ripresa

Dopo un inizio di torneo difficile, gli azzurri virtuali sembrano aver trovato la quadra. Alla corte azzurra tre nuovi innesti

Dilettanti - Dopo tante partite è arrivata la settimana di sosta pasquale anche negli eSports. Pausa che calza a pennello per la Carrarese eSports dei capitani Morabito e Gambardella che in questi giorni hanno approfittato per effettuare sedute di allenamento in vista della ripresa prevista per lunedi 29 aprile.



Molti cambiamenti rispetto al primo campionato (finito in febbraio) dei due stagionali, con una rosa in parte rinnovata che ha messo a dura prova il virtuale staff tecnico azzurro. Infatti a inizio torneo VPG Italia Serie B Pro Club 11 vs 11, Biagioni e compagni hanno sofferto molto, perdendo vari match e ritrovandosi nei fondali della graduatoria. Nelle ultime uscite sembrano però aver ritrovato l'amalgama con due nette vittorie che li hanno proiettati a un punto dalla salvezza e a 4 dal centro classifica. La ripresa del torneo, prossima settimana con 3 partite, sarà fondamentale per balzare fuori dalle sabbie mobili: 3 gare difficilissime, di cui la prima con la capolista FCB Legacy, ma dalle quali mister Morabito dovrà necessariamente tirar fuori punti.



Intanto negli ultimi giorni sono arrivati tre nuovi players a completare una rosa, quali Samuele Zen, esterno Terzino (NN Paubebe98) di Savona, Luciano Di Palma, centrocampista (NN blackmamba7911) di Napoli e Francesco D’Ortenzio, difensore (NN TheWall_of_Fifa) di Roma.



Si ricorda che le gare del Campionato VPG si disputano alle ore 22,45 e sono trasmesse in diretta sul canale Twitch Carrarese eSports e sulle pagine facebook di Carrarese eSports, La Voce Apuana e del main sponsor Silus’ Planet Computers & Videogames.