Maxisqualifica per il Real Forte Querceta

Mister Amoroso dovrà stare fermo per tre mesi a seguito di una controversia con una sua ex società di appartenenza

Dilettanti - Una grossa tegola sul Real Forte Querceta. E' infatti arrivata stamani al notizia della maxisqualifica comminata a mister Amoroso a causa di una controversia riguardante il tecnico ed una sua ex società di appartenenza.



Il Real Forte Querceta ha comunicato piena fiducia al mister che in questo periodo sarà sostituito da vice Florio.



Questo il comunicato ufficiale del club Bianconeroblu



"La società Real Forte Querceta rende noto agli organi di stampa e tramite loro ai propri tifosi che, dalla giornata odierna l’allenatore della prima squadra Christian Amoroso è stato colpito da un provvedimento di squalifica di tre mesi a causa di una sentenza relativa ad una vecchia vertenza tra lo stesso e una società con la quale, in passato, è stato tesserato.

La società RFQ, non entrando nel merito della sentenza stessa in quanto estranea ai fatti dell’epoca intende rinnovare la fiducia al mister.

Si comunica inoltre che, a sostituire Amoroso nell’attività ufficiale durante il periodo di squalifica, sarà il suo vice, Gianni Florio."



[foto: Real Forte Querceta FB]