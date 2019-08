Lutto in casa Palleronese, ci lascia il dg Fabrizio Lombardi

Dilettanti - Tutta la Lunigiana si stringe intorno alla famiglia del noto direttore generale della Palleronese Fabrizio Lombardi, passato a miglior vita nella giornata di mercoledì 31 luglio a soli sessantadue anni.



Di seguito le parole della società in ricordo dell’amico e collega sulla propria pagina facebook alle quali è seguita una cascata di commoventi commenti:



“Non esistono parole adatte per tragedie del genere. La sua figura rimarrà nel cuore di tutti noi. L’amicizia che ha sempre dimostrato a tutti i nostri bambini, i valori umani indiscutibili saranno per sempre una stella polare della nostra scuola calcio. Noi possiamo solo ringraziarlo per aver fatto sentire i nostri bambini amati e coccolati, per aver sempre considerato l’aspetto umano come valore prioritario. Grazie ancora per tutto. Un grande abbraccio per il tuo ultimo viaggio. Ciao Fabri da qui… con le lacrime agli occhi”.



Per chi volesse partecipare all’estremo saluto si informa che il funerale sarà sabato 3 agosto alle ore 17,30a Pallerone, mentre questa sera alle ore 20.45 e domani alle 18.30 si terrà il rosario.