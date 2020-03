Luni Calcio, le parole della Pres Dell´Amico

Dilettanti - Come tutte le altre società calcistiche anche per il Luni Calcio un periodo particolare di stop forzato.



Le parole della Presidentessa del club Simona Dell'Amico.



"Dal 2001 che sono operativa nel mondo del calcio dilettantistico senza interruzioni, da sempre ci sono per passione.Mi piace. Amo questo sport. L'ho sempre vissuto con passione e da novembre 2018 ancora più in modo responsabile visto il mio ruolo da Presidente nel Luni Calzio. I miei ragazzi mi chiamano Pres e li conosco tutti dai piccoli 2015 ai più "agee" della prima squadra.

In tanto tempo non avevo mai assistito ad una situazione del generem ad uno stop così clamoroso nel mondo del calcio e non solo. Di tutto uno Stato. La nostra Italia.

Sinceramente vivo questo momento con molta angoscia e preoccupazione anche se sono di natura ottimista. Devo dire che il modo con cui la mia società in particolare e tutti gli italiani in generale hanno risposto, seppur lentamente a questa emergenza fa riflettere e capire che solo uniti possiamo vincere questa dura partita.

In gergo calcistico direi che abbiamo bisogno di un gran bel gioco di squadra e tutti insieme dobbiamo capire che solo rispettando le regole e restando a casa è possibile limitare il contagio e uscirne fuori.

Vorrei evidenziare quello che medici, infermieri e tutti gli addetti ai lavori della sanità stanno facendo e ringraziarli.

Mi auguro di tornare presto alla normalità e di poter rivedere tutti i miei bimbi e ragazzio ltre i miei genitori ,sorelle e nipoti. Questa "clausura" ci cambierà il modo di vivere il futuro e spero serva a molti per dedicarsi a ciò che per forza maggiore hanno trascurato. A volte non ci accorgiamo di quanto nella nostra normalità siamo fortunati.

Concludo allegando il messaggio che ho inviato ieri ai miei bimbi.



Buongiorno a tutti, spero questo periodo passi presto per potervi rivedere. Mi mancate. Mi mancano i miei bimbi, i miei mister e il nostro mondo.

Dobbiamo vincere una partita importante contro un virus cattivo e serve un gioco di squadra. La nostra del Luni Calcio è una squadra fantastica. Voi bimbi dimostrate ogni giorno di essere speciali.

Lancio una sfida. Dopo il disegno dell'arcobaleno #andratuttobene.

Fate un disegno a piacimento e scegliete lo slogan. Quando tutto sarà finito il disegno con lo slogan più bello verrà premiato...

Forza.Al lavoro e non perdiamoci di vista."

Forza Luni. "