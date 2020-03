LND, Barbiero: “Salute ha priorità su tutto”

Dilettanti - Quando arrivati alla fine di marzo siamo ancora in piena emergenza coronavirus e come minimo sarà tutto fermo anche per il mese di aprile, regna un’ovvia incertezza su come e quando ripartiranno i campionati dilettanti. Una decina di giorni fa il coordinatore della LND, l'avvocato Luigi Barbiero, aveva dichiarato con ottimismo che i campionati si sarebbero conclusi, a costo di sforare la data del 30 giugno. Oggi, in un’intervista rilasciata a notiziariocalcio.com, visto il protrarsi della tragica situazione non può fare altro che usare il condizionale:



”Noi abbiamo fatto una scelta: anteporre ad ogni costo la salute, l'aspetto che ha la priorità su tutto. Il presidente Sibilia è stato molto chiaro, le priorità sono tre: la salute, capire fino a quando saremo costretti a misure restrittive, poi c'è la sicurezza sanitaria, e poi valutare l'ipotesi di poter completare i campionati, se dovesse esserci la possibilità".



Giocare ogni tre giorni? Si tratta di un problema che non possiamo valutare. Se e quando saremo di fronte alla possibilità di giocare, tutte le società dovranno fare un sacrificio. Non abbiamo programmato nulla, perché bisogna prima verificare quando tutto il paese potrà tornare alla vita normale. Solo quando ci saranno certezze, ci potremmo pensare. Quello che posso dire è che, qualsiasi decisione sarà presa, lo sarà a tutela delle società".



"Il principio è semplice: dobbiamo rispettare le normative per salvaguardare la salute di tutti. Quindi #iorestoacasa, non possiamo pensare ad altro".