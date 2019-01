La Lega Nazionale Dilettanti festeggia i 60 anni

Ieri a Civitavecchia, a bordo della MSC Sinfonia l'evento di gala. E' stata anche svelata la nuova identità visiva della LND con il restyling del logo

Dilettanti -

La Lega Nazionale Dilettanti, la famiglia sportiva più grande d'Italia con oltre tredicimila società e più un milione di tesserati, ha aperto ufficialmente i festeggiamenti per i suoi sessant’anni ieri a Civitavecchia a bordo della nave Sinfonia di MSC Crociere. Quasi al completo le componenti del calcio italiano presenti oggi all’evento che inaugura una serie di iniziative speciali in arrivo da qui a dicembre per l’anniversario dell’istituzione nata nel 1959 in seguito alla riforma Zauli: i presidenti di B e Lega Pro Balata e Ghirelli, i numeri uno di AIA e Aiac Nicchi e Ulivieri, il presidente del SgS Tisci e quello del Settore tecnico Rivera, il dg di AIC Grazioli ai quali si sono aggiunti gli ex presidenti federali Abete e Tavecchio. Assenti solo il Presidente FIGC Gravina, per indisposizione dell’ultima ora, e Micciché per l’impegno concomitante della Supercoppa della Lega di A.



In apertura è stata svelata la nuova identità visiva della LND con il restyling del logo (foto), poi le parole del Presidente LND Cosimo Sibilia: “Questi festeggiamenti ci danno lo slancio per proiettarci nel futuro verso nuovi e importanti obiettivi. Celebriamo una grande famiglia formata da volontari che ogni giorno s’impegnano per promuovere il calcio in modo sano e costruttivo. La presenza dei vertici del calcio, che ringrazio per aver accolto il nostro invito, è un riconoscimento al valore della Lega Nazionale Dilettanti che ho l’onere e l’onore di presiedere. Mi piace sottolineare che grazie agli ultimi provvedimenti condivisi con il Consiglio Direttivo stiamo invertendo la tendenza riguardo al numero dei tesserati”.