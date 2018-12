Intervista di Natale al `certosino` Vannini

L'ex presidente e direttore di molte società giudica questa prima parte di stagione delle squadre apuane

Dilettanti - Come ogni anno non poteva mancare la ricorrenza del 25 dicembre di Calcio Massa Carrara, l'Intervista di Natale. Dopo una lunga meditazione la redazione ha scelto un uomo fuori dai campi da 5 stagioni ma per nulla dimenticato: grande conoscitore del calcio dilettantistico del comprensorio apuano, tale Maurizio Vannini detto "il certosino", per la minuziosità con cui ricopriva il suo ruolo stando attento ad ogni minimo dettaglio.



Maurizio, spettatore attento e preparato sul calcio locale. Come vedi la situazione generale del calcio lunigianese?

"Molto insufficiente sia a livello organizzativo che tecnico, in generale la vedo molto buia."



In Eccellenza il Diavolo Gassani, con cui hai lavorato, sta facendo molto bene. Ti aspettavi dei risultati importanti e un ascesa così repentina?

"Si! Tre volte Si! E sono contento per lui! Vive di calcio, con lui si comincia il 3 di agosto e non si finisce mai, sia di giorno che di notte! Tatticamente è preparatissimo e maniacale nella preparazione atletica del gruppo. Cura tutti gli aspetti professionali, non lasciando nulla al caso! È diretto, da tutto, ma pretende tutto dai suoi gicatori, sopratutto dai giovani, ma anche responsabilizando al massimo i giocatori più esperti. Dove è stato ha sempre preso il massimo che si poteva prendere! Per me è da categorie superiori, se trovasse una società soprattutto "Sana e Seria" sono convinto che diventerebbe anche più riflessivo e diplomatico. Intelligenza e furbizia non gli mancano."



La Pontremolese vola con Ruvo. Cosa ti aspetti dal loro campionato? E un giudizio sull’ottimo lavoro di Giuntini...

"Complimenti alla dirigenza che ha riparato ad un danno, perché la non riconferma di Mister Ruvo mi è da subito apparsa come incomprensibele, visto l'ottima stagione scorsa. L'inserimento di Maurizio Giuntini come direttore tecnico ha completato ed arricchito la competenza calcistica, portandola a livelli alti. Io conosco Maurizio Giuntini, persona educata, seria e competente, silenzioso lavoratore, da quando lavorava al Castelnuovo Garfagnan (presidenza Marchini ). Sono sicuro che con lui tutto l'ambiente della Pontremolese ne trarrà giovamento e gli auguro la promozione in Eccellenza come era ai miei tempi."



Il campionato di Prima Categoria vede due delle nostre tre compagini giocarsi la vetta. Un pronostico secco e un giudizio sulle due squadre.

"Non sono in grado di dare giudizi non conoscendo i programmi, ma sono società che hanno la mia massima stima e che hanno sempre operato con massima serietà e stile. Sarei felice che ottenessero ambedue il massimo risultato."



La Seconda Categoria é piena di lunigianesi. Per chi fai il tifo?

"Non sono ipocrita, non faccio il tifo per nessuna. Spero si salvino tutte."



Chi é il giocatore più talentuoso col quale hai lavorato?

"Sono sempre legato da stima ed affetto a tutti i giocatori che ho avuto e colgo l'occasione per risalutarli, tutti! Auguro un Buon Natale a loro e le loro famiglie, ringraziandoli indistintamente. Non posso lamentarmi perché, oltre ad essere professionisti in campo, sono stati sempre professionisti fuori dal campo e da esempio nella loro vita privata. Il merito va condiviso con tutti gli allenatori che ho avuto e che ringrazio perché, insieme a loro, sono stati sempre presi da esempio in tutti gli stadi che abbiamo giocato. Calcisticamente voglio fare un nome di un ragazzo che li rappresenta tutti: Claudio Salvetti!"



Domanda secca: tornerai?

"No! Senza se e senza ma... Ho già due numeri 10 furiclasse, Eva (6 anni) e Adele (1 anno). Buon Natale e Felice 2019 a tutti!"