Inghilterra, annullati i campionati dilettanti

Cancellati tutti i risultati della stagione in corso di alcuni dei campionati dilettantistici, no promozioni, no retrocessioni

Dilettanti - La prima decisione definitiva in Europa arriva dal Regno Unito. Una scelta fatta ovviamente per l’emergenza Coronavirus che proprio nelle ultime ore ha colpito anche il premier Boris Johnson.



In Inghilterra la federazione ha ufficialmente annunciato che saranno cancellati tutti i risultati della stagione in corso di alcune categorie dei dilettanti, nello specifico dalla terza alla sesta divisione della “National League System”, l’equivalente della nostra LND, così come le relative promozioni e retrocessioni. Annullato anche tutto il calcio amatoriale e il calcio femminile al di sotto della Championship.



Che quello dell’Inghilterra possa essere il destino anche dei nostri campionati? Una risposta potrebbe arrivare già dalla prossima settimana.