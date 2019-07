Il Seravezza ha ricominciato a sudare

Dilettanti -

Il Seravezza da pochi giorni è tornato a sudare nelle sedute di preparazione estiva agli ordini del riconfermato mister Walter Vangioni che molto bene ha fatto lo scorso anno dove i verdazzurri si sono piazzati in terza posizione con 65 punti dietro a Ponsacco (73) e Pianese (74). L'obiettivo versiliese è di bissare il cammino dell'anno scorso cercando anche qualcosa in più anche se la salvezza in primis resta il target primario. Rosa giocatori del nuovo Seravezza che appare assai diversa per molteplici motivi.



Nella conferenza stampa post primo giorno di allenamento sono intervenuti Presidente e tecnico.



Le parole del presidente Vannucci alla conferenza stampa di inizio stagione.

"Abbiamo una squadra rinnovata sia per quanto riguarda alcuni giocatori causa età avanzata sia , soprattutto per quanto concerne il reparto difensivo, per cercare di correggere alcuni errori compiuti lo scorso anno. Abbiamo invece confermato il centrocampo che a parer mio ha fatto molto bene ed infine per il reparto offensivo puntiamo molto su Frugoli e Bongiorno . L'obiettivo è quello di fare bene . Prima di tutto ovviamente la salvezza e poi guardare oltre."



L'opinione di mister Vangioni.

"parola d'ordine: azzerare quello fatto finora ed iniziare un altro percorso lungo e difficile. Ho fiducia nella nuova rosa che ho a disposizione. Occorre partire con molta calma. Pensare di poter fare subito come lo scorso anno sarebbe da presuntuosi. E' stata una stagione strepitosa e dobbiamo ripartire scordandoci di quanto fatto anche per rispetto dei giocatori nuovi. In primis il Seravezza deve restare in D, secondo punto la valorizzazione dei giovani ed il terzo arrivare in una posizione di classifica dignitosa. L'importante è lavorare in un ambiente pulito e sereno come quello di Seravezza"



