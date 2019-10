Il Seravezza a Ponsacco per la Coppa Italia

Dilettanti -

Dopo il pareggio interno di campionato contro il Verbania (1-1) il Seravezza Pozzi scende in campo per la Coppa Italia di serie D. Si tratta del turno valevole per i sedicesimi di finale.

Si gioca in gara unica: chi perde è eliminato, chi vince va avanti e al turno successivo affronterà la vincente di Grassina-San Donato Tavarnelle. In caso di parità, al 90esimo saranno i calci di rigore a determinare la squadra vincente.



Ponsacco-Seravezza (mercoledi 9 ottobre, ore 15) sarà diretta dal signor Pietro Campazzo della sezione di Genova.



