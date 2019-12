Il Romagnano alza il `Trofeo di San Silvestro`

Dilettanti - Il Romagnano di mister Paolo Alberti si aggiundica il "Torneo di San Silvestro", quadrangolare giocatosi sabato 28 dicembre al "Raffi" ma oganizzato dalla Virtus Viareggio. Due belle prestazioni degli amaranto, squadra prima nel campionato di Seconda Categoria, che hanno alzato il trofeo nonostante nel mini raggruppamento ci fossero due squadre di categoria superiore come la Virtus, Eccellenza Toscana, e il Valdivara 5 Terre, Promozione ligure.



Non male anche la Massese Juniores di Giorgio Figaia che, dopo il pesante 4-0 (reti di Del Sarto, Costa, Lombardini e Canesi) subito nella prima gara proprio dal Romagnano, ha battuto nella finalina del 3/4 posto il Valdivara per 3-1, grazie alle reti di Vatteroni, Barattini e Marangon.



Nella finalissima tra la Virtus e il Romagnano, dopo un primo tempo a reti inviolate, passano in vantaggio i viareggini a inizio ripresa sfruttando un retropassaggio sbagliato della difesa. Il Romagnano però non cede e a cinque minuti dalla fine trova il pareggio con il solito Costa, bello il suo diagonale da sinistra a destra. La gara si decide ai calci di rigore dove i massesi sono più precisi, tutti centri (Lombardini, Domenici, Costa, Zoppi) contro due errori avvarsari.



Nella foto: trofeo consegnato da capitan Tatiano Nardini a Giuseppe Mosti, grande tifoso del Romagnano dal 1980.