Il Real Forte Querceta impatta a Casale (1-1)

Su un campo "storico" come quello del "Natale Palli" i bianconerazzurri vanno in vantaggio ma poi vengono raggiunti su rigore

Dilettanti - In serie D ottima prova di carattere da parte del Real Forte Querceta che sul terreno del Casale gioca a viso aperto e si porta in vantaggio poco prima dell'intervallo con Di Paola.

Il pareggio dei nerostellati arriva nella ripresa con un rigore trasformato da Di Lernia.

Real Forte Querceta che con questo punto esterno sale a quota dodici punti e domenica prossima ospiterà il Savona.



Il tabellino del match del "Palli".



CASALE FBC – REAL FORTE QUERCETA 1-1



Casale Fbc (3-5-2): Rovei; Pinto, Cintoni, Villanova; Mullici (1'st Miello),Vecchierelli (1'st Lamesta),Poesio, Di Lernia, Bianco; Coccolo, Mair (20'st Cappai). A disp.: Tarlev, Bytyci, Brugni, Provera, Petrillo, Buglio A. All.: Buglio F.



Real Forte Querceta (3-5-2): De Carlo; Tognarelli (38'st Baldassari),Giovanelli, Bertoni; Maccabruni, Lazzarini (22'st Belluomini),Doveri (29'st Amico),Biagini, Angelotti (35'st Maffini); Falchini, Di Paola (43'st Molinaro). A disp.: Balestri, Fazzini, Minichino, Fantini. All.: Amoroso (squalificato Florio).



Arbitro: Bozzetto di Bergamo.



Assistenti: Taverna di Bergamo e Raineri di Milano.



Reti: 44'pt Di Paola (RF); 10'st Di Lernia (C) rig.