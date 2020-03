Il presidente FIGC Antonioli: `Orgoglioso delle nostre società`

Dilettanti - Dopo i molti commenti da parte di svariati allenatori e dirigenti di tutte la categorie, non poteva mancare quello del presidente delle delegazione provinciale FIGC Andrea Antonioli che, con un virgolettato rilasciato alla nostra redazione, si complimenta con la sensibilità dimostrata:



”In questi giorni ho letto molti commenti fatti da allenatori e addetti ai lavori a partire dalla Terza Categoria sulla "tragedia" che stiamo vivendo. Tutti sono d'accordo che in questo momento la salute è l’unica cosa che conta e che il calcio passa in secondo piano, nonostante sia grande l'impegno, fisico ed economico, nel gestire squadre e società.



Tengo a dire che questi commenti di persone preparate e competenti, con le quali siamo in contatto quotidianamente, sono sono veramente da apprezzare e che sono orgoglioso delle nostre società. A partire dalla Terza Categoria ho letto e confermo che quello di quest’anno è un campionato molto bello ed equilibrato, speriamo che questo disastro non andrà troppo avanti e che potremo vedere dei play off sicuramente di alto livello. In Seconda Categoria potrebbero esserci almeno due squadre verso la promozione, con il Romagnano in finale di Coppa. In Prima come sempre siamo in corsa con il Serricciolo, terzo in classifica, e in Eccellenza abbiamo la San Marco, arrivata incredibilmente ai quarti di finale di Coppa Italia a livello nazionale.



Neanche a dirlo si potrebbe assistere ad un finale di stagione veramente esaltante. A prescindere da cosa deciderà la lega su tempi e modi, i risultati fino ad oggi dimostrano ancora una volta la maturità e la professionalità delle nostre società”.