Il pallone toscano si "arrende" al covid-19

Dilettanti - Il calcio dilettanti e giovanile toscano e di conseguenza quello apuano si fermano. Lo ha deciso il Comitato Regionale Figc di Firenze che ha optato per lo stop di tutte le attività calcistiche dall'Eccellenza fino all'attività giovanile nel prossimo weekend del 7 ed 8 marzo. In un primo momento sembrava prevalere, per i dilettanti, lo svolgimento delle gare a porte chiuse ma poi la decisione è andata verso lo stop totale dell'attività. Nessuna partita quindi anche per le formazioni giovanili regionali e proviinciali.



Queste le gare dei dilettanti delle formazioni apuane che non si disputeranno domenica 8 marzo.



ECCELLENZA

San Marco Avenza-Tau Calcio

Pontremolese-Pro Livorno

Camaiore-Massese



PRIMA CATEGORIA

Monsummano- Don Bosco Fossone

Serricciolo-Molazzana



SECONDA CATEGORIA

Atletico Carrara-Sporting Bozzano

Atl.Podenzana-Attuoni Avenza

Filattierese-San Macario

Monti-Fortis Camaiore

Romagnano-Monzone

Forte dei Marmi-Ricortola



TERZA CATEGORIA

Academy TM-Villafranchese

Montagna Seravezziina-Vallizeri

Mulazzo-Cerreto

Pallerone-Montignoso

Spartak Apuane-San Vitale

Tirrenia-Azzurra

Versilia-Rangers Soliera