Il `Memorial Marchini` è del Seravezza

Dilettanti -

Va al Seravezza il "Memorial Mauro Marchini" consueta manifestazione di inizio stagione disputata sul terreno del "Nardini" e dedicata al presidente di Avenza che rese grande il Castelnuovo Garfagnana portandolo in C2



Castelnuovo Garfagnana - Seravezza Pozzi 1-4



CASTELNUOVO GARFAGNANA: Morini (Sebastian Nelli), Fanani (Simone Nelli), Degl'innocenti (Giusti), Da Prato, Pieroni, Inglese, Casci (Biagioni), Jatta (Turri), Bosi (Ricci), El Hadoui (Bachini) e Micchi (Lionetti). Allenatore: Cardella.

SERAVEZZA POZZI: Mazzini, Maccabruni, Moussafi, Nelli, Syku, Giordani, Bedini, Bortoletti, Frugoli, Grassi e Granaiola. A disposizione: Petroni, Leggio, Fall, Andrei, Lucaccini, Nannipieri, Vannucci, Buongiorni, Podestà e Valori. Allenatore: Vangioni.

RETI: 25' El Hadoui (C) su rigore, 49' Buongiorni (S), 61' Grassi (S), 72' Podestà (S) e Fall 81' (S).



Il Seravezza debutterà ufficialmente nella stagione di serie D 2019-20 domenica prossima 25 agosto incontrando in Coppa il Ghiviborgo al Buon Riposo mentre l'esordio in campionato è per il 1 settembre sempre tra le mura amiche con il Savona.