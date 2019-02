Grande adesione al `Corso Formazioni Segretari per Società`

Lunedi si è svolta la seconda lezione tenuta da Cleto Zanetti

Dilettanti - Continuano con grande adesione e attenta partecipazione i Corsi inerenti al mondo del Calcio nella attivissima provincia di Massa Carrara. Dopo i due importanti corsi per allenatori Uefa C, terminato a dicembre, e Uefa B, già iniziato e la cui fine è prevista per metà aprile, da due settimane è partito anche quello per la Formazione Segretari, figure fondamentali e troppo spesso poco preparate nelle società sportive.



Il Corso è organizzato in quattro incontri, di tre ore ciascuno il lunedi sera, e si sta svolgendo presso la sede della sezione AIA di Carrara. Per facilitarne lo svolgimento, visto il numero elevato di iscritti, la Delegazione Provinciale ha ritenuto opportuno suddividere questi ultimi in due gruppi.



Fino ad oggi sono state fatte 2 lezioni per il primo gruppo. Nella prima il docente è stato Umberto Cungi, fiduciario degli impianti sportivi, il quale ha spiegato quali sono tutte le varie mansioni per un campo sportivo in regola. La seconda lezione è stata tenuta da Cleto Zanetti, uno big della giustizia sportiva a livello regionale, che ha concentrato le proprie ore sulle varie tipologie di ricorso e sulla Giustizia Sportiva. Le prossime lezioni saranno tenute da Daniele Volpi (dipendente L.N.D.), Luca Bassilichi (Direttore Generale HT Value) e Maurizio Serboli (Amministratore Delegato GreenGrass) che tratteranno degli altri svariati punti, come tesseramenti, svincoli, iscrizioni ai campionati e registri, modulistica, Servizi e Supporti alle società, gestione rapporti interni alla Società, manutenzione campi ecc...



Di seguito le due sessioni del Corso con tutti i relativi partecipanti:



PRIMA SESSIONE CORSO



11 febbraio – tematica 3



18 febbraio – tematica 2



25 febbraio – tematica 4



04 marzo – tematica 1



Elenco dei corsisti partecipanti:



PONTREMOLESE 1919: Franco Amorfini



PONTREMOLESE 1919: Pappini Cristina



VALLIZERI: Bertoni Gabriele



VIRTUS POGGIOLETTO: Biavati Pilade



VIRTUS POGGIOLETTO Menchini Arturo



DON BOSCO FOSSONE: Marina Bifari



DON BOSCO FOSSONE: Petrocchi Elisa



RICORTOLA - A.S.D. ( MS ): Bondielli Gianluca



RICORTOLA: Spallanzani Pierpaolo



ACADEMY MASSA MONTIGNOSO: Bonini P.Paolo



SAN MARCO AVENZA: Carletti Fabiana



ACADEMY MASSA MONTIGNOSO: Jimmy Fialdini



PALLERONESE: Giannarelli



MULAZZO: Riccardo Gussoni



FILVILLA: Liccia Davide



TURANOCALCIO: Maestrelli Silvio



TIRRENIA 1973: Montanari Daniele



NAZZANO: Morgantini Simone



UNIONE MONTIGNOSO: Giovanni Paolini



VERSILIA C5: Paperini Matteo



FILVILLA: Peccia Chiara



SAN MARCO AVENZA 1926: Pennucci Ilaria



ATLETICO CARRARA DEI MARMI: Michele Piccini



CANTERA MASSESE: Puppi Martina



ACADEMY MASSA MONTIGNOSO: Rocchi Francesca



ATLETICO CARRARA DEI MARMI: Ruocco Gianluca



MASSESE 1919 S.R.L.: Santi Giovanna



MASSESE 1919: Nicolini Alessio



AULLESE 1919: Franco Zangani



AULLESE 1919: Paolo Zangani





SECONDA SESSIONE CORSO



11 marzo – tematica 3



18 marzo – tematica 2



25 marzo – tematica 4



01 aprile – tematica 1



Elenco dei corsisti partecipanti:



SPORTING APUANIA: Aliboni Giuseppe



CITTA' DI MASSA CALCIO: Badiali Margherita



ATLETICO PERTICATA: Bazzani Vittorio



VERSILIA CALCIO: Giorgio Benassi



REAL MARINA DI MASSA: Camera Alfredo



VERSILIA CALCIO: Giulio Cavazzuti



SPORTING APUANIA: Cherubini Fabio



ATLETICO PODENZANA 2004: De Iorio Gherardo



SPORTING APUANIA: Debbiani Cristiano



CERRETO: Edifizi Andrea



MONZONE 1926: Fabiani Andreino



VERSILIA CALCIO: Fontana Moreno



JUNIOR SPORT PIETRASANTA: Gasperini Massimo



REAL FORTE QUERCETA: Luca Giulianelli



MONTI: Guazzagni Davide



CITTA DI MASSA CALCIO: Magnani Federico



ROMAGNANO CALCIO: MArchini Claudio



CARRARESE CALCIO: Musetti Stefania



MONTIGNOSO FOOTBALL CLUB: Nepori Giovanni



ACADEMY MASSA MONTIGNOSO: Oni Andreea, Oni Diana



ATLETICO PODENZANA: Pinelli Marco



ATLETICO PODENZANA: Sirianni Amerildo



MONZONE 1926: Sisti Andrea



CARRARESE : Tonazzini Marco



MONTI: Tonelli Alex



VERSILIA CALCIO: Tongiani Alberto



BARBARASCO: Pietro Uberti



ATLETICO PODENZANA: Vannini Simone