Giudice Sportivo, Filvilla-Fortis Camaiore risultato non omologato

Reclamo presentato da parte del Filvilla. Squalificati in ogni caso gli undici espulsi dopo il parapiglia

Dilettanti - Il Giudice Sportivo regionale non ha omologato il risultato di Filvilla-Fortis Camaiore gara di Seconda Categoria sospesa domenica scorsa sul risultato di 2-1 al 94' a causa di un vero e proprio parapiglia tra i giocatori in campo che ha costretto i direttore di gara ad espellere ben undici giocatori. Stando alle testimonianze dei presenti, al 94' minuto un giocatore ospite avrebbe rifilato una spinta a un centrocampista del Filvilla , un compagno colpito da un cazzotto: partito il parapiglia con qualche spintone ma, a quanto dicono i presenti, nulla di eclatante, tant'è che l'accenno di rissa rientra e gli animi si calmano subito dopo. A quel punto però l'arbitro fischiava la fine della partita e si chiudeva nello spogliatoio quando mancavano due giri di lancette dal termine dell'incontro. Dopo svariati minuti il signor Giusti comunicava che la partita era stata sospesa per rissa.



Questi i provvedimenti disciplinati a carico dei protagonisti della zuffa.

Inibizione fino al 21 giugno per il dirigente Andrea Sacchelli (Fortis Camaiore) "Al rientro dell'Arbitro verso gli spogliatoi gli afferrava il polso e lo strattonava, senza procurargli dolore, rivolgendogli frase irriguardosa. "



Per quanto riguarda i giocatori quattro giornate a Mad El Saharaoui (Filvilla) "Per aver colpito con tre pugni al volto un calciatore avversario, al quale strappava la maglia da gioco. "



Tre giornate a Luca Caldi (Filvilla), Nicola Campinoti (Filvilla), Luca Giannoni (Fortis Camaiore), Leonardo Lari (Fortis Camaiore), Matteo Menchini (Fortis Camaiore), Manuel Pellegrini (Fortis Camaiore).



Due giornate a Daniele Simonini (Fortis Camaiore), Francesco Zannoni (Filvilla). Una giornata a Thomas Orsini (Filvilla), Federico Chelotti (Filvilla).



Per quanto riguarda l'omologazione o meno del risultato se ne saprà di piu' col comunicato ufficiale della prossima settimana.