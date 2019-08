Giovedi pomeriggio i calendari di Eccellenza e Promozione

Dilettanti -

Finalmente è arrivata l'ufficializzazione da parte della Figc Lnd Toscana.



I calendari di Eccellenza, Promozione e Juniores regionali verranno resi noti con il comunicato ufficiale di giovedi 29 agosto. In principio dovevano essere svelati oggi ma cosi' non è stato e l'attesa per sportivi ed addetti ai lavori si prolunga ancora di due giorni.

I tornei di Prima, Seconda e Giovanili usciranno invece la prossima settimana.



In Eccellenza, sistemata la vicenda Poggibonsi che sarà regolarmente al via, l'unica problematica ora resta quella relativa al reclamo del Viareggio 2014 per il reinserimento, in sovrannumero, nel girone A dell'Eccellenza.



_____

NM