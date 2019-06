Giornata allo stadio della Associazione Italiana Preparatori dei Portieri

Dilettanti - Sabato 15 giungo, allo Stadio Degli Oliveti di Massa l'Apport, l'Associazione Italiana Preparatori dei Portieri, ha organizzato uno stage di aggiornamento sul ruolo del portiere. Vari ospiti graditi tra cui Davide Pinato (allenatore allievi Milan), Manuel Amoroso (Inter), il Prof. Benassi (prep. atletico professionista), si sono alternati per tutta la giornata tra campo e aula per spiegare la loro metodologia ai numerosi allenatori presenti. Un’organizzazione perfetta quella di Apport che si avvale di “mostri sacri” come Giorgio Rocca, emblema in tutto il panorama nazionale.



Nel pomeriggio poi le varie premiazioni a tutti gli allenatori dei portieri che si sono distinti nella stagione calcistica 2018/2019 Toscana, tra cui il "nostro" Matteo Della Bartolomea della Pontremolese 1919, fresca campione della Promozione Girone A. Appuntamento rinnovato in provincia al prossimo anno.