Fondi per sport dilettantistico da Olimpiadi Invernali e ATP Finals

- Giorni complicati per lo sport di tutte le categorie. Questo stop forzato rischia di compromettere la solidità finanziaria di molte realtà che già prima di questa crisi si trovavano ad affrontare delle difficoltà. A partire dalle migliaia di associazioni e società che compongono il variopinto e fondamentale mondo dello sport dilettantistico.Per fronteggiare questa problematica nei giorni scorsi è stato approvato dalla Camera dei Deputati un ordine del giorno, su proposta di Paolo Barelli (Presidente FIN) e Cosimo Sibilia (Presidente LND), in merito al decreto sui Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026 organizzati da Milano e Cortina che impegna il governo a destinare i risparmi sui costi dell'organizzazione degli eventi al mondo dello sport dilettantistico, secondo quanto riportato da notiziariocalcio.com.“Contenere al massimo gli impegni economici e finanziari a carico dello stato destinati agli eventi di cui al provvedimento in esame al fine di convogliare le risorse risparmiate al sostegno delle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e alla diffusione dello sport di base in generale affinché possano essere incentivate le riaperture degli impianti sportivi in piena sicurezza sia per gli operatori che per i cittadini fruitori delle attività sportive”. Questo quanto riporta il documento allegato alla proposta, firmato dai due presidenti.Una speranza di aiuti concreti allo sport di base e ai milioni di sportivi dilettanti del nostro paese.Non solo Olimpiadi, nel decreto sono coinvolte anche le ATP Finals, torneo finale della stagione tennistica che vede impegnati gli 8 "maestri" dell'anno, che verranno organizzate dal 2021 al 2025 a Torino.

NICOLA BONGIORNI