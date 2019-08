Filattiera, sabato un quadrangolare di prestigio

Dilettanti - Sabato 10 agosto in occasione della Festa Dello Sport di Filattiera, andrà in scena un prestigioso quadrangolare. Presso il centro sportivo "La Selva" si sfideranno i padroni di casa della Filattierese, la vicina Pontremolese di Bracaloni e le due liguri Sestri Levante e Magra Azzurri.



Una bella giornata di calcio durante la quale i gialloverdi di mister Alessandro Maurelli potranno confrontarsi con squadre di categorie superiori e l'ex tecnico della Pontremolese Ruvo, ora in forza ai "corsari" del Sestri, avrà l'occasione per abbracciare i suoi ex giocatori con cui ha raggiunto l'Eccellenza e stringere la mano al suo successore.



Fischio d'inizio alle ore 16.30 con la gara inaugurale tra Sestri e Pontremolese, a seguire Filattierese-Magra Azzurri, dopodiché le due finali.