Esonero Mosti, parla il Pres del RFQ Mussi

Dilettanti -

Il mister massese Luca Mosti era stato esonerato dall'incarico di tecnico del Real Forte Querceta juniores nazionali lo scorso 20 ottobre. Solo ora pero' il Presidente Mussi ha deciso di farsi avanti in merito con un post di "ringraziamento" sulla pagina ufficiale Facebook del Club bianconerazzurro.



Questo il testo.



“Vorrei ringraziare il nostro ex tecnico Luca Mosti e chiedere scusa per avergli concesso la possibilità di iniziare la preparazione della nostra Juniores Nazionale il 22 luglio (unica società in Italia) per un mese continuativo in un campo a pagamento, con a disposizione una rosa risicata di 27 giocatori, per poi proseguire con quattro allenamenti settimanali, di cui due sedute su un campo sintetico di nuova generazione a 9. Sono rammaricato se tutto questo ha creato difficoltà nello svolgimento del suo ruolo, come da lui sostenuto”.



Ed in riferimento alla dirigente Carmen Galavotti, che da diversi anni segue specificatamente il gruppo Juniores , ancora Mussi:



"Sono anche dispiaciuto di aver imposto al Sig. Mosti la presenza di una donna in panchina, dirigente con la quale le stagioni precedenti sono state prodighe di vittorie e di organizzazioni importanti, basta chiedere agli allenatori che lo hanno preceduto. Evidentemente la nostra richiesta di far crescere e maturare agonisticamente una rosa di ragazzi, quasi tutti classe 2002, (questo è stato l’obiettivo posto dalla Società, non di vincere il campionato e neanche di arrivare ai playoff), non ha sposato la sua filosofia calcistica. La società gli augura un futuro radioso e che possa svolgere il suo lavoro in piazze più importanti e adeguate alle sue capacità".