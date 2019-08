Eccellenza e Promozione, domani i calendari

Per quanto riguarda Prima , Seconda e Giovanili l'appuntamento è per venerdi 30.

Dilettanti - Domani le squadre di Eccellenza e Promozione conosceranno il proprio cammino. La Figc Lnd Toscana ha infatti programmato per il pomeriggio di martedi 27 agosto la compilazione dei calendari 2019-20 per Eccellenza e Promozione cosicchè le tre "cugine" apuane Massese, Pontremolese e San Marco, tutte impegnate in Eccellenza, verranno a conoscenza di date ed avversari a cominciare da domenica 8 settembre data di taglio del nastro dei tornei. Per quanto riguarda Prima , Seconda e Giovanili l'appuntamento con i vari calendari è programmato per venerdi 30.



