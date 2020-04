Dopo l´Inghilterra anche la Francia stoppa i dilettanti

Dilettanti - Se l'Inghilterra ha annullato i campionati dilettanti già alla fine del mese di marzo la Francia lo ha deciso ieri. La Fédération française de football ha infatti dichiarato ufficialmente conclusi tutti i campionati non professionistici per la stagione calcistica 2019/20:



Di seguito un estratto della delibera:



"Porre fine a tutte le Leghe, i Distretti, i campionati National 3, National 2, la D2 femminile e di futsal e i campionati nazionali giovanili (femminile e maschile)... dopo l'annuncio del Presidente della Repubblica, lo scorso lunedì 13 aprile, che ha esteso le misure di contenimento fino all'11 maggio, ogni possibilità di ragionevole ripresa delle attività non è più attuabile”.



Per la Federazione transalpina i campionati dunque non ripartiranno più, con le classifiche congelate al 13 di marzo. Le graduatorie saranno stilate sulla media punti rispetto agli incontri disputati, per evitare diatribe in merito alle partite rinviate.



L'Italia al contrario non ha ancora deciso, nella speranza di riuscire ad organizzarsi per ripartire, anche se a questo punto le possibilità sembrano ridotte al lumicino. La Federazione non ha più molto tempo per decidere, va da se che nei prossimi giorni sarà costretta a dare nuove comunicazioni a riguardo.