Dilettanti, tutte le date degli spareggi

Quando verranno giocati i playoff e playout dall'Eccellenza alla Seconda Categoria

Dilettanti - ECCELLENZA (ultima di campionato 28/04/2019)



Playoff



Non si disputeranno in quanto il Fucecchio ha più di 10 punti sulla terza classificata San Marco Avenza e andrà subito alle finali interregionali contro la vincente dei playoff della regione Lazio.



Playout



05.05.2019 Gara unica fra la Atletico Cenaia e Ponte Buggianese in casa dell'Atletico.





PROMOZIONE (ultima di campionato 05/05/2019)



Playoff



* senza necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato (possibile nel Girone A):



Nel Girone A non si disputeranno playoff, perchè sia Pontremolese che Lampo al termine avranno più di 10 punti sulla terza classificata.



26.05.2019: spareggi fra le vincenti dei play off e la vincente di Coppa Italia



Con i seguenti accoppiamenti:

vincente girone A (Lampo o Pontremolese) contro vincente girone B

vincente girone C contro vincente Coppa Italia (Cascina)



02.06.2019: spareggio finale tra le vincenti degli accoppiamenti delle gare di cui sopra



Tutte le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno con gara unica in campo neutro.



* con necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato (spareggio possibile nel Girone A):



12.05.2019: gara di spareggio nell’ambito del girone in campo neutro (Pontremolese-Lampo)



Nel Girone A non si disputeranno playoff, perchè sia Pontremolese che Lampo al termine avranno più di 10 punti sulla terza classificata.



02.06.2019: spareggi fra le vincenti dei play off e la vincente di Coppa Italia



Con i seguenti accoppiamenti:

vincente girone A (Lampo o Pontremolese) contro vincente girone B

vincente girone C contro vincente Coppa Italia (Cascina)



09.06.2019: spareggio finale tra le vincenti degli accoppiamenti delle gare di cui sopra



Tutte le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno con gara unica in campo neutro



Playout



* senza necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente (spareggio possibile in tutti e 3 i gironi):



12.05.2019: gara unica fra la 12^ contro la 15^ e la 13^ contro la 14^ in casa della meglio classificata



* con necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente (spareggio possibile in tutti e 3 i gironi):



12.05.2019: gara di spareggio in campo neutro e gara unica fra le società non interessate allo spareggio in casa della meglio classificata



19.05.2019: gara unica fra le società interessate allo spareggio in casa della meglio classificata





PRIMA CATEGORIA (ultima di campionato 05/05/2019)



Playoff



* senza necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato (spareggio possibile nei Girone D-E-F):



12.05.2019: gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4^

19.05.2019: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro

26.05.2019: spareggi fra le vincenti dei play off



Con i seguenti accoppiamenti:

vincente girone A contro vincente girone B

vincente girone C contro vincente girone D

vincente girone E contro vincente girone F



Le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno in gara unica in campo neutro



* con necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato (spareggio possibile nei Girone D-E-F):



12.05.2019: gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4^

26.05.2019: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro

02.06.2019: spareggi fra le vincenti dei play off



Con i seguenti accoppiamenti:

vincente girone A contro vincente girone B

vincente girone C contro vincente girone D

vincente girone E contro vincente girone F



Le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno in gara unica in campo neutro



Playout



12.05.2019: gara unica fra la 12^ contro la 15^ e la 13^ contro la 14^ in casa della meglio classificata





SECONDA CATEGORIA (ultima di campionato 05/05/2019)



Playoff



* senza necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato (spareggio possibile nei Girone B-C-D-I):



Nel Girone A si andrà direttamente alla finale playoff in quanto sia Romagnano che Corsanico al termine avranno più di 10 punti sulla quarta e quinta classificata.



19.05.2019: gara di finale fra Corsanico e Romagnano

26.05.2019: spareggi fra le vincenti dei playoff



Con i seguenti accoppiamenti:

vincente girone A (Corsanico o Romagnano) contro vincente girone B

vincente girone C contro vincente girone D

vincente girone E contro vincente girone F

vincente girone G contro vincente girone H

vincente girone I contro vincente girone L

vincente girone M contro vincente girone N



Le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno in gara unica in campo neutro



* con necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato (spareggio possibile nei Girone B-C-D-I):



Nel Girone A si andrà direttamente alla finale playoff in quanto sia Romagnano che Corsanico al termine avranno più di 10 punti sulla quarta e quinta classificata.



26.05.2019: gara di finale fra Corsanico e Romagnano

02.06.2019: spareggi fra le vincenti dei play off



Con i seguenti accoppiamenti:

vincente girone A contro vincente girone B

vincente girone C contro vincente girone D

vincente girone E contro vincente girone F

vincente girone G contro vincente girone H

vincente girone I contro vincente girone L

vincente girone M contro vincente girone N



Le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno in gara unica in campo neutro



PLAY-OUT



* senza necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente (spareggio possibile nei Girone D-E-H-L):



12.05.2019: gara unica fra la 12^ contro la 15^ e la 13^ contro la 14^ in casa della meglio classificata

19.05.2019: gara di spareggio fra le perdenti delle gare di cui sopra in casa della meglio classificata



- con necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente (spareggio possibile nei Girone D-E-H-L):



12.05.2019: gara di spareggio in campo neutro.

19.05.2019: gara unica fra la 12^ contro la 15^ e la 13^ contro la 14^ in casa della meglio classificata

26.05.2019: gara di spareggio fra le perdenti delle gare di cui sopra in casa della meglio classificata