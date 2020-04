Dilettanti, Sibilia: `Risposte definitive l´8 maggio`

Dilettanti - Nella giornata di martedi alla trasmissione "Si gonfia la rete" su "Radio Marte" è intervenuto il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vice-Presidente FIGC Cosimo Sibilia che in sintesi ha dichiarato quanto segue: "Faremo fino all'ultimo tutto il possibile per tornare in campo. Ci sono circa 10 giornate per chiudere i campionati, alcuni gironi finirebbero prima per il numero diverso di partecipanti. Faremo tutti gli sforzi fino a quando non ci sarà detto che non è possibile, con tutte le garanzie possibili di carattere sanitario. Rassicurazioni però non le posso dare, credo che la risposta definitiva si possa avere l'8 maggio, quando verrà convocato il Consiglio Federale".



Ormai le percentuali che si possa ripartire sono molto basse, probabilmente i campionati dilettanti non riprenderanno più ma lo sapremo ufficialmente l'otto maggio, giorno in cui è stato convocato il prossimo consiglio federale. Il problema di questi dieci giorni è come chiudere e come considerare la stagione e le rispettive classifiche acquisite. Qualsiasi soluzione presa lascerà sicuramente strascichi, con ricorsi a non finire che accompagneranno tutta l'estate: campionati annullati, Serie D regionalizata, salgono solo le prime, nessuna retrocessione, si prende come buona la classifica alla fine del girone di andata, si riparte a novembre dal punto in cui ci si è fermati. Una patata bollentissima per chi dovrà decidere...