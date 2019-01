Dilettanti, si riparte per la Befana

Tutti in campo dalla Serie D alla Terza Categoria

Dilettanti - E' durata solo una settimana la sosta natalizia per i dilettanti. Nel prossimo week end tutti in campo dalla Serie D alla Terza Categoria.



Partendo dall'alto, la Massese di mister Vitaliano Bonuccelli attende la seconda in classifica Tuttocuoio per la prima giornata del girone di ritorno (all'andata finì 1-0 per i pisani). Un match sicuramente proibitivo per i bianconeri che però hanno sempre tenuto testa alle formazioni top del torneo. Un pareggino sarebbe oro.



Giro di boa anche in Eccellenza con le nostre San Marco Avenza e Montignoso entrambe in trasferta, sui campi rispettivamente della seconda forza del torneo Fucecchio e la sesta Pro Livorno Sorgenti. Per la San Marco sarà una rivincita, dato che al "Paolo Deste" nel lontano 9 settembre i ragazzi di Turi esordirono con un passivo di 2 reti a 0. La truppa di mister Gassani invece andrà a difendere il 3-1 del "Quartieri" di Aulla, che arrivò grazie alla doppietta di bomber Geraci e al sigillo di Tonazzini.



In Promozione si gioca l'ultima di andata con la capolista Pontremolese che riceve la quarta in classifica Sestese per conquistare il titolo di Campione d'Inverno. Infatti se gli azzurri di Ruvo vinceranno manterranno il distacco, attualmente di due punti, sulla seconda Maliseti che domenica ospita il Lammari (11).



Scendendo in Prima Categoria, anche il Serricciolo è a caccia del titolo di Campione d'Inverno nel derby sul campo del fanalino di coda Tirrenia. La seconda Don Bosco Fossone di mister Incerti invece ospita la non irresistibile Orentano (13), sperando in un passo falzo dei "Galletti" per tentare l'ennesimo sorpasso.



Ultima del girone di andata anche in Seconda Categoria. Di seguito tutte le gare, tra parentesi posizione in classifica:



Atletico Carrara (8)-Stella Rossa (7)

Atletico Podenzana (5)-Romagnano (3)

Cerreto (12)-Fivizzanese (6)

Crosanico (1)-Filvilla (9)

Filattirese (14)-Sporting Pietrasanta (2)

Lido di Camaiore (4)- Ricortola (15)

Monti (10)- Mulazzo (13)

Monzone (11)-Fortis Camaiore (16)



Infine la Terza Categoria, in campo sabato pomeriggio (un anticipo venerdi e un posticipo lunedi prossimo) per la dodicesima di andata. Tra parentesi posizione in classifica:



Attuoni Avenza (3)-Fosdinovo (13)

Cinquale (4)-Real Marina di Massa (12) (venerdi 4 gennaio)

Massa Montignoso (9)-San Vitale Candia (2) (lunedi 7 gennaio)

Palleronese (10)-Vallizeri (11)

Spartak Apuane (7)-Azzurra (6)

Sporting Forte Dei Marmi (1)-Barbarasco (5)

Unione Montignoso 2005 (14)-Montagna Seravezzina (8)