Dilettanti, oggi è il giorno della verità

Dilettanti - Dopo tre mesi di grande attesa, polemiche, considerazioni e previsioni siamo arrivati al giorno della verità. Alle ore 13 di oggi, giovedì 11 giugno, si riunirà a Roma il Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti che decreterà definifivamente tutti i meccanismi di promozione e retrocessione nei campionati regionali.



Grande attesa da parte delle migliaia di squadre che appartengono al mondo dilettanti e giovanili della quali per molte verrà definito il futuro. Chi sta dormendo sonni relativamente tranquilli sono quelli che al momento dello stop erano primi in classifica, per loro sembra non ci siano dubbi, saliranno di categoria. Più ansiogena la situazione delle ultime, da qualche giorno infatti si parla si possibili retrocessioni, eventualità che inevitabilmente porterebbe molte polemiche. Non rimane che aspettare questo pomeriggio.