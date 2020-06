Ufficializzati i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021

Dilettanti - Con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n°328, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso noti tempi e modalità per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti tra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico. Nell'immagine in evidenza riportate tutte le date.



Fonte: lnd.it