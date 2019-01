Dilettanti, largo ai giovani

Premi in denaro alle società di Eccellenza e Promozione che nel girone di ritorno impiegheranno il maggior numero di "giovani" oltre quelli obbligatori

Dilettanti - il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha predisposto un progetto che premierà le Società di ciascun girone dei Campionati regionali di Eccellenza e di Promozione che avranno promosso una rilevante “politica dei giovani” nell’ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati relativi alla stagione sportiva 2018/2019.

Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta “regular season” dei rispettivi gironi di ritorno.

Il progetto destinerà dei premi in denaro, messi a disposizione della L.N.D., a favore di quelle Società che più delle altre dei rispettivi propri gironi dei Campionati di Eccellenza e Promozione, avranno utilizzato un maggior numero di cosiddetti “giovani”, in aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso posti da questo Comitato Regionale (1 calciatore nato dal 1.1.98 in poi, 1 calciatore nato dal 1.1.99 in poi, 1 calciatore nato dal 1.1.2000 in poi).

Sarà redatta una graduatoria secondo il Regolamento allegato al Comunicato

Ufficiale n- 40 del 28.12.2018 oppure scaricabile da



www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3335-comunicato-ufficiale-n-200-progetto-valorizzazione-giovani-calciatori-campionati-regionali-di-eccellenza-e-promozione-2018-2019/file



per determinare la prima Società “classificata” dei rispettivi propri gironi dei

Campionati di Eccellenza e di Promozione. Gli importi dei premi formeranno oggetto di

separata comunicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.