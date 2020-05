Dilettanti, è stop ai campionati

Dilettanti - E’ da poco terminato il Consiglio Federale delal Figc. Per quanto riguarda i campionati Dilettanti, in attesa della comunicazione ufficiale in arrivo in giornata, la stagione si chiude qui.



Dunque dalla Serie D alla Terza categoria la stagione è conclusa (come da ovvia previsione). Il giorno dei verdetti però sarà venerdì prossimo 22 maggio dove, in occasione del consiglio della Lnd, ci saranno le decisioni ufficiali su promozioni e retrocessioni.



L’idea sembra essere quella di promuovere le prime e bloccare le retrocessioni. Ancora 48 ore di attesa per il calcio dilettantistico.

NICOLA MOROSINI