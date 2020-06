Dilettanti e giovanili, non si escludono le retrocessioni

Dilettanti - Riportiamo un articolo di Toscana Gol scritto dal collega Gino Mazzei che in seguito al consiglio federale di lunedi 8 giugno ha tratto le sue considerazioni:



Sarà davvero finita l'attesa? Giovedì 11 Giugno (usiamo inderogabilmente il condizionale...) dovrebbe chiudere definitivamernte la stagione 2019-2020 nei campionati dilettantistici e giovanili. L'appuntamento è per le ore 12 a Roma presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti. Stavolta niente video conferenza, i presidenti regionali saranno di fronte, uno accanto all'altro (a debita distanza chiaramente...) e insieme al presidente nazionale Sibilia arriveranno a delle conclusioni.



Il Consiglio Federale della FIGC di lunedì 8 Giugno ha creato qualche motivo di "confusione" nell'ambito dilettantistico e giovanile di cui, onestamente, non sembrava ci fosse bisogno. Nessun chiarimento (ma in tal senso si pensava che tutto andasse deciso nel consiglio della LND di giovedì 11) sul discorso RETROCESSIONI dove eravamo rimasti ad una contrappasizione tra le regioni delle aree Nord e Centro sfavorevoli e quelle dell'area Sud favorevoli.



Sono emerse persino due indicazioni: la prima, che pare però smentita, di arrivare a tre retrocessioni in Eccellenza, la seconda di una, sempre in Eccellenza. E nelle altre categorie? Mistero più assoluto, tanto che nella serata di lunedì ci sono arrivate tante richieste di chiariementi da parte di società toscane "date per sicure retrocesse".



La precisazione doverosa, è che non c'è niente di UFFICIALE. Tutto sarà demandato (lo speriamo vivamente...) al Consiglio Nazionale della LND di giovedì 11 Giugno al quale sarà presente fisicamente anche il presidente della Toscana Paolo Mangini. Lui stesso ha sempre ribadito la volontà della regione di non avere retrocessioni nei dilettanti e nei giovanili in questa maledetta stagione.



Vedremo dunque quali decisioni saranno prese. Se si andrà a uno "scontro" tra le regioni che alla fine dovranno però poi "contarsi" per arrivare a una linea comune. Clamoroso sarebbe invece uno scenario in cui ognuno arrivi a decidere liberamente.