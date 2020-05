Dilettanti e fuoriquota, non ci sarà lo scatto in avanti

Dilettanti - Nella stagione 2020/2021 non ci sarà lo scatto in avanti di un anno dei fuori quota obbligatoriamente presenti in Prima Squadra. Dunque così come quest'anno anche nella prossima stagione i club della Serie D dovranno schierare in campo almeno un calciatore nato nel 1999, due 2000 e un 2001.



A comunicarlo il presidente della LND Cosimo Sibilia, intervenuto a Sportinoro: “Saranno confermati gli under che le società hanno utilizzato in questa stagione. Di conseguenza non ci sarà lo scatta in avanti di un anno. E’ la proposta che abbiamo portato in Consiglio Federale [...] Quindi molto probabilmente la Serie D della stagione 2020-2021 terrà l’obbligatorietà di un calciatore nato nel 1999, due 2000 ed un classe 2001 in campo”.



Di conseguenza lo stesso blocco potrebbe essere adottato anche dai Comitati Regionali per le Categorie di Eccellenza e Promozione e Prima Categoria, anche se nulla in questo periodo di cambiamenti è dato per scontato.