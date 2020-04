Decreto Cura Italia per collaboratori sportivi, qualcosa si muove

- Come sappiamo il 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto "Cura Italia", emanato in seguito all'emergenza coronavirus dal Governo. Questo prevede un sostegno economico diuna tantum per liberi professionisti titolari e per lavoratori titolari di rapporti di collaborazione, tra cui rientrano anche iNel decreto si legge che per accedere al beneficio dovrà essere inviata dall’interessato un’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione non professionale, almeno dalla data del 23 febbraio 2020, e della mancata percezione di un altri redditi da lavoro. Le domande saranno effettuate all'aziendache si occuperà di erogare l'importo dovuto.Al momento però, nonostante il termine di adozione del decreto fosse stato fissato entro il 2 aprile, non esiste ancora alcun modulo di presentazione della domanda o prestampato di autocertificazione. Gli interessati per presentare la domanda, dovranno dunque attendere le modalità chepubblicherà sulAnche se in ritardo qualcosa si muove, infatti nei giorni scorsi c'è stata la costituzione di unche sarà incaricato di gestire e definire problematiche e dubbi inerenti l'applicazione della normativa, garantendo sulla governance e la validità delle richieste pervenute. A breve ne sapremo di più.