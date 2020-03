Decreto Cura Italia per collaboratori sportivi, cosa sappiamo

Dilettanti - Il 17 marzo 2020 è entrato in vigore il Decreto "Cura Italia", emanato in seguito all'emergenza coronavirus dal Governo. Questo prevede tra le altre cose un sostegno economico di 600 euro una tantum per "liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e per lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie".



Tra quest'ultimi rientrano anche i collaboratori sportivi di società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni, i quali hanno dunque diritto alla stessa indennità di 600€ per il mese di marzo. Così come per i classici compensi sportivi al di sotto della somma annua di 10.000 euro, il predetto emolumento non concorrerà alla formazione del reddito.



Come descritto nel decreto, per accedere al beneficio dovrà essere inviata dall’interessato un’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione non professionale, almeno dalla data del 23 febbraio 2020, e della mancata percezione di un altri redditi da lavoro. Le domande saranno effettuate all'azienda "Sport e salute Spa" che si occuperà di erogare l'importo dovuto.



Ancora molte le cose da chiarire: non sono ancora definite le modalità per procedere alla richiesta e neppure le modalità con cui saranno erogate; per l’indennità è stato previsto un budget di 50 milioni di euro, per un totale di 83 mila collaboratori sportivi, probabilmente non tutti potranno avere accesso al compenso; per quanto riguarda i beneficiari, la categoria collaboratori sportivi è un po generica, sicuramente rientrano in essa gli allenatori e i preparatori atletici, mentre non dovrebbero essere compresi i calciatori. Ancora da chiarire poi se l'importo dei 600€ spetterà a tutti i collaboratori o soltanto a chi mensilmente aveva un contratto della stessa somma o superiore, più probabile a tutti.



A risolvere ogni dubbio il decreto attuativo che dovrà essere definito entro 15 giorni a partire dalla pubblicazione del decreto, quindi entro il primo aprile. Se i tempi saranno rispettati, nei prossimi giorni ne sapremo di più.