Covid-19, le parole di Roberto Taponecco

Dilettanti - Con il calcio che , dalla serie A elle giovanili mai aveva conosciuto un stop a tempo indeterminato nel bel mezzo della stagione sportiva ecco le parole di Roberto Taponecco, Presidente provinciale dell'Aiac (Associazione Italiana Allenatori di Calcio).



"Stiamo giocando una partita inedita, nuova, con un avversario sconosciuto ,forte , imprevedibile. Sappiamo che determinati atteggiamenti possono ,se adottati ,portare dei vantaggi a vincere la partita che a questo punto "definirei della vita" ma occorre compattezza e univocità di atteggiamento da parte di tutti , basta una leggerezza e sarebbe una partita lunga da vincere.



Per il calcio giocato dico che le strada della logica , i fatti portano a un unica direzione ovvero la sospensione delle attività, mai successa in passato se non per le guerre, ma una scelta obbligata. Se saremo consapevoli ritorneremo presto in campo tutti ,calciatori ,mister ,dirigenti ,pubblico per divertirci, criticare , gioire, soffrire. Per portare a termine finalmente una partita che giochiamo tutti non esistono panchina e riserve. Un grande abbraccio a tutti."