Corso Allenatori Uefa B, la visita di Renzo Ulivieri

Il Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori ha tenuto due ore di lezione ad una delle ultime giornate del corso

Dilettanti - Siamo veramente alla fine del Corso Allenatori di Base Uefa B che quest'anno, per la sua ultima edizione, si è tenuto a Carrara (dal prossimo l'abilitazione di allenare fino alla Serie D sarà data partecipando ai due corsi Uefa C e Allenatore Dilettanti). Gli aspiranti tecnici stanno infatti frequentando gli ultimi giorni di lezione in aula, poi una settimana di pausa per prepararsi a quella di esami che si terranno tra il 15 e il 19 aprile.



Così nella serata di mercoledi 3 Aprile ha fatto visità nell'aula della Covetta di Avenza nientemeno che mister Renzo Ulivieri, attuale Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori e allenatore del Pontedera femminile, e con passato in squadre come Bologna, Torino, Parma, Cagliari, Napoli, Sampdoria, Fiorentina e molte altre.



Una visita inaspettata che ha entusiasmato tutti i presenti i quali, dopo aver rotto il ghiaccio della timidezza, si sono confrontati col carismatico tecnico che ha risposto con grande cura ad ogni domanda. Una lezione interessantissima sui principi di gioco, metodo di allenarli, ma anche gestione del gruppo e psicologia, tutto condito da aneddoti di vita passata con campioni del calibro di Roberto Baggio e il Ct della Nazionale Roberto Mancini, tanto per citarne un paio.



Una bella e formativa chiacchierata con i 42 allievi che, arrivati a fine corso, sono preparati sui vari argomenti, ma ancora privi di esperienza sul campo e quindi pieni di dubbi e curiosità.