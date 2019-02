Corso Allenatori Uefa B, conclusa la seconda settimana

Esami pratici e teorici fissati per la terza di aprile

Dilettanti - Con sabato 9 febbraio si è conclusa la seconda delle sei settimane del Corso Allenatori Uefa B del Settore Tecnico Figc, la cui attuazione è stata affidata a A.I.A.C Massa Carrara (Associazione Italiana Allenatori Calcio). I 42 aspiranti allenatori stanno seguendo a settimane alterne, tra teoria in aula e pratica nel sintetico del “Paolo Deste”, le intense lezioni dei 9 docenti incaricati. Gli esami finali sono fissati tra il 17 e il 19 aprile.



E’ importante sapere che questo sarà l'ultimo in Toscana che consentirà agli abilitati di mantenere la possibilità di ottenere il titolo con un unico corso. Dopo giugno, con la nuova riforma, per ottenere Uefa B occorrerà fare Uefa C + Allenatore Dilettante Regionale. Una grande occasione, soprattutto per gli aspiranti allenatori della provincia di Massa che hanno la possibilità di fare il corso vicino a casa, a differenza di molti altri partecipanti che provengono da tutta la Toscana ma che non si sono fatti scappare l'opportunità di avere l'abilitazione con un unico corso.



Grande soddisfazione da parte dell'AIAC Massa Carrara del presidente Roberto Taponecco, sempre presente e disponibile in aula con il segretario generale Enrico Mori, che in questa stagione ha già portato alla nostra provincia il corso Uefa C, terminato a dicembre.



Di seguito tutte le materie con relativo docente:



Tecnica/Tattica Calcistica (56 ore), Franco Melani

Teoria/Metodologia (27 ore), Stefano Pucci

Psicopedagogia (14 ore), Ferruccio Bonvini

Tecnica Portieri (6 ore), Massimo Cacciatori

Regolamento di Giuoco (6 ore), Marco Bolano

Medicina dello Sport (6 ore), Dr. Stefano Gianni

Futsal (6 ore), Nicola Lami

Carte Federali (4 ore), Andrea Antonioli

Calcio Femminile (4 ore), Sara Calzi

Pronto Soccorso (4 ore)



Si ricorda che il Corso Allenatori Uefa B permette di allenare le prime squadre dilettanti fino alla Serie D (compresa) e i settori giovanili dilettantistici e professionistici, tranne Berretti e Primavera.