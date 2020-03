Coronavirus, stop alla Serie D

Dilettanti - L'emergenza Coronavirus dopo aver interessato i professionisti, porte chiuse in Serie A, B e C, nelle ultime ore è "scesa" anche tra i dilettanti. Con un comunicato ufficiale la Lega Nazionale Dilettanti dichiara quanto segue:



Il Dipartimento Interregionale,



- preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;

- considerato che all’art 1 lettera C è previsto espressamente che le associazioni e le società sportive, a

mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di

diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi

partecipano;

- considerato che l’espletamento di tali controlli, posti a carico delle associazioni e società sportive,

necessita di tempi tecnici particolari;

- vista l’imminenza delle gare programmate;



DISPONE il rinvio di tutte le gare in programma Domenica 8 marzo 2020 relative ai gironi A – E – G – H - I di Serie D a data da destinarsi.



Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello dopo aver comunicato la suddetta notizia poche ore fa con un tweet ha anche aggiunto: "Anche il Torneo di Viareggio verso la cancellazione". Non ci sono ancora news in merito sul sito ufficiale viareggiocup.com, quindi si aspettano conferme dagli organizzatori.



Stessa cosa per quanto riguarda i dilettanti dall'Eccellenza alle Categorie e i Settori Giovanili: nelle prossime ore dovrebbe uscire qualche comunicazione a riguardo ma ci sono buone probabilità che a questi punti si possano fermare tutti i campionati.