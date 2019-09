Coppa Toscana, i tabellini di oggi

Dilettanti - PRIMA CATEGORIA



At. Forte Dei Marmi-Don Bosco Fossone (20.30)



SECONDA CATEGORIA



Fivizzanese-Podenzana 1-1

Fivizzanese: Ippolito, Bertoli, Pierotti, Gerali, Ceragioli, Cresci, Barbieri, Duchi, Tarantola, Youssefi, Pigoni (Malaspina, Simonelli, Angeli, Gianni, Serafini, Duranti) All. Mencatelli

Podenzana Magnani, Bondi, Pierini, Centofanti, Rossi, Bonini, Gnoffo, Moscatelli, Lopez, Guadagnucci, Lombardi (Manzato, Chelotti, Chiappucci, Pantera, Bertipagani Viaggi, Manassero, Bianchi, Mazzini) All. Angeli

Reti: 44' Bertoli, 68' Guadagnucci



Romagnano-Atletico Carrara 2-0

Romagnano: Grossi, Nardini, Di Benedetti, Dell'Amico, Veralli, Mosti, Giulianelli, El Bard, Zoppi, Costa, Canesi (Borzoni, Domenici, Bertoneri, Bordigoni, Sparavelli, Franchi, Lazzeri) All. Alberti

Atletico Carrara: Grossi, Ricciardi, Marchini, Pezzanera, Barbieri, Magazzu', Barbieri, Pucci, Martinucci, Mussi, Bigini (Barattini, Antoniotti, Del Mancino, Farsene)

Reti: 77' Dell'Amico, 84' Bertoneri



Barbarasco-Monti 0-2

Barbarasco: Cavalier D'Oro, Maloni, Saccomani, Trippa, Giansoldati, Poonai, Furletti, Gerali, Magnanini, Borzonasca, Pollono (Casciari, Cini, Ruggeri, Egei) All. Giorgi

Monti: Ricchi, Saisi, Puppi, Orsoni, De Angeli, Galloni, Cresci, Malatesta, Borghetti, Chelotti, Pellegrini (Pusceddu, Puppi, Cortesi, Reburati, Giromini, Madeddu) All. Della Zoppa

Reti: 13' Borghetti, 63' Cresci