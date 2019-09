Coppa Toscana, i tabellini di oggi

Dilettanti - ECCELLENZA



San Marco Avenza: Lagomarsini, Pinelli, Tescione, Bruzzi, Togneri, Zuccarelli, Mosti D, Raffo (32' st Bordini), Andreotti (22' st Doretti) , Benedetti (22' st Magni), Gabrielli (22' st Vatteroni). A disp. Rossi, Manzo, Busnelli, Mosti S, Scafuri. All. Turi.

Pontremolese: Cacchioli, Lecchini 35' st Rossi L), Menichetti, Benassi, Filippi A, Giannantoni, Filippi G, Bondielli (33' st Balestri), Occhipinti, Gabrielli (18' st Galloni), Menapace (25' st Crispi). A disp. Gussoni, Berzolla, Novani, Barontini, Rossi S. All. Bracaloni.

Arbitro: Alessio De Marco Lucca, coad. da Luca Perlamagna Carrara e Giovanni Luti Livorno

Reti: 83' Bordini



Massese-Virtus Viareggio 3-1

Massese: Fiaschi, Bonni (88' Biserni), Forcella, Barbero, La Rosa, Cela, Marcon, Piscopo (84' Ferri), Fusco (76' Conedera), Dosso, Folegnani (61' Khtella). (A disp.: Giacobbe, Galloni, Nardini). All.: Gassani Matteo.

V.Viareggio: Salvadogi, Bartoli, Ceccarini (57' Nardini), Bedini, Imperatrice, Della Maggiora (64' Bertelloni), Cinquini, Fascioli, Taraj, Benassi (66' Bani), Battaglia (46' Martinelli). (A disp.: Tonelli, Cargioli, Manfredi G., Nigi, Manfredi N.) All.: Tenerani Fabrizio.

ARBITRO: Federico Leoni Pisa, coad. da Dmitrij Toschi e Martina Corsini Livorno

RETI: 17' rig. Battaglia, 20' Fusco, 25' Fusco, 47' Fusco

NOTE: Ammoniti Barbero, Folegnani.



PRIMA CATEGORIA



Diavoli Neri-Serricciolo 0-0

Dievoli Neri: Carvajal, Piagentini, Pennucci, Granai, Santini, Cassettai, Orsetti (74' Micchi), Monaco, Ceccarelli, Amidei, Crudeli (a disp. Vann, Biagiotti, Orsi, Coli, Capitani, Orsi I.)

Serricciolo: Gavellotti, Schiavone (67' Casciari), Lisi (59' Tavoni), Tonelli, Manenti, Mameli (85' Jovanovitch), Mencatelli, Shquipi, De Negri (56' Cantoni), Bertolla, Perini (68' Pasqualetti) (A disp. Vegnuti, Calvo, Santini, Malatesta) All. Berracchini



Don Bosco Fossone-Sporting Pietrasanta (ore 20.30)

Don Bosco Fossone: Stagnari, Lanzi, Lombardini, Bernuzzi, Dalle Luche, Provenzano, Basciu, D'Adamo, Gasparotti, Giannarelli, Donati (a disp. Agnesini, Nocelli, Del Popolo, Marinari, Antonelli, Micheli, Borghetti, Ciandri Vivaldi) All. Tavarini

Sporting Pietrasanta: Pardini, Laucci, Dati, Ceragioli, Capuano, Poletti, Panicucci, Puccetti, Tosi, Barsotti, Mancini (a disp. Ceragioli, Benedetti, Ambrosi, Costa, Crovi, Dati, Szabo, Moschetti) All. Mazzei



SECONDA CATEGORIA



Monti-Filattierese 0-1

Monti: Gerali, Pellegrino, Puppi, Saisi, Malatesta, Chelotti, Giromini, Coraci, Borghetti, Salku, Trivelli (a disp. Rocchi, Pisceddu, Puppi, Cortesi, Madeddu, Reburati, Caldi) All. Della Zoppa

Filattierese: Zannoni, Moscatelli, Bernieri, Filippi, Manfredi, Amadei, Vegnuti, Petazzoni (Pagani), Mori, Bellini (Cerutti), Bernieri R. (Mosti) (a disp. Sordi, Pezzoni, Surace, Mosti, Martinelli) All. Maurelli

Rete: 70' Petazzoni



Monzone-Fivizzanese 2-1

Monzone: Groppino, Francini (66' Biagini), Attuoni, Ciuffani, Marchiò, Borghetti, Mastorci, Cecconi, Guelfi (46' Arcangeli), Fregosi (66' Battaglia), Mastrini. All.: Brizzi.

Reti: Giovannucci 3', Attuoni rig.46:, Battaglia 79'

Note: espulso Lombardi 93'

Fivizzanese: Ippolito, Simonelli (60' Pierotti), Lombardi, Bertoli, Gerali, Duchi, Cresci (80' Gianni), Giovannucci (56' Serafini), Youssefi (69' Bertolini), Pigoni (Duranti 74'), Tarantola. All.: Mencatelli.

Atletico Carrara-Attuoni Avenza 0-0

Atletico Carrara: Grassi, Ricciardi, Marchini, Pezzanera, Barbieri S., Magazzù, Barbieri E., Del Mancini, Marchi, Cristiani, Mussi (a disp. Raciti, Barattini, Biagini, Antoniotti, Pucci, Martinucci, Petacchi) All. Dati

Attuoni Avenza: Tovani, Dell'Amico, Menconi, Pappagallo, Dell'Amico D., Pierami, Esposito, Agnesini, Corsi, Da Pozzo, Brugioni (a disp. Bordigoni, Ussi, Pollina, Thneibat, Ghirlanda) All. Secchiari



Ricortola-Sp. Forte Dei Marmi 2-0

Ricortola: Murgese, Fabbiani, Vanni, Scarci (78' Bertuccelli), Mannucci (86' Sacchetti), Spallanzani, Pedrinzani (77' Ascenzi), Michelucci (79' Brizzi), Russo (70' Casali), Pucci I., Pezzetti (a disp. Ambrosini, Gallone, Pucci, Barotti) All. Fini

Sp. Forte Dei Marmi: Federigi, Prosperi, Tarabella, Luisi, Lorenzoni, Coppedè, Celentano, Landi, Pellizzari, Lorenzi (a disp. Consigli, Intaschi, Lavorini, Vernau, Foliero, Pelliccia, Maggi) All. Picchi

Reti: 35' pt Lorenzoni (aut), 24' st Pedrinzani