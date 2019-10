Coppa Serie D, Seravezza corsaro a Ponsacco (0-2)

Dilettanti - PONSACCO-SERAVEZZA 0-2

(Coppa Italia serie D)



PONSACCO: Lista; Autieri, Di Renzone (25’st Tehe), Becagli, Pelliconi; Molinaro (9’st Papi), Reymond (15’st Apolloni) Degl’Innocenti (20’st Mazroui); Lenzi; Aufiero (25’ La Prova), Fornaciari. A disp. Mariani, Giuliani, Caciagli, Noccioli. All. Pagliuca.



SERAVEZZA: Petroni; Maccabruni; Giordani, Andrei (30’st Frugoli); Bedini (40’st Nannipieri), Lucaccini, Nelli (45’st Latini), Granaiola, Moussafi; Djibril (25’st Podestà), Bongiorni (43’st Fall). A disp. Mazzini, Del Frate, Grassi, Frateschi. All. Vangioni.



ARBITRO: Pietro Campazzo (Genova).



RETI: 34' Granaiola (S); 58' Bongiorni (S)



PONSACCO-Con una rete per tempo il Seravezza supera per due a zero il Ponsacco in trasferta e continua la sua avventura in Coppa Italia di Serie D. Vantaggio versiliese con Granaiola (foto) al 34'. In apertura di ripresa Bongiorni raddoppiava chiudendo anzitempo il discorso qualificazione.