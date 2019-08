Coppa amara per il Real Forte Querceta

Dilettanti -

Niente da fare per il Real Forte Querceta. Sul rettangolo di gioco del Necchi Balloni la squadra di mister Amoroso cede per una rete a zero alla Lucchese che si aggiudica il match grazie ad un calcio di rigore realizzato da Cruciani dopo che il Real aveva sprecato un altro penalty con Guidi.



Real Forte Querceta-Lucchese 0-1



Real Forte Querceta: De Carlo, Credendino, Bertoni, Bigini (39' st Pugliese), Tognarelli, Guidi, Belluini (7' st Lazzaroni), Amico (22' st Minichino), Falchini (28' st Molinaro), Doveri ( 36' st Fazzini), Di Paola. A disp. Manfredi, Maffini, Giovanelli, Baldassari,. All. Amoroso.



Lucchese: Fontanelli, Lici, Pardini, Meucci, Visibelli, Papini, Tarantino (1' st Remorini), Nolé (17' st Cruciani), Gueye (43' st Bitep), Vignali (1' st Presicci), Nannelli (39' st Fazzi). A disp. Forcinti, Coselli, Balleri, Bartolomei. All. Monaco.



Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno



Reti: 24' st Cruciani su rigore



Note. Al 12' pt Fontanelli para un rigore a Guidi. Ammoniti: Visibelli, Tognarelli, Meucci, Fazzini, Fazzi.