Commercialisti, persa di misura l´andata degli ottavi

Risultato che permette alla squadra apuana di giocarsi in casa il 17 aprile la qualificazione ai quarti di finale

Dilettanti - La squadra di calcio del nostro Ordine Provinciale Commercialisti, nella partita di andata degli ottavi di finale del Campionato Nazionale di categoria 2018/19, è stata sconfitta di misura per 1-0 dalla rappresentativa di Trani.



Ottima prestazione della nostra rappresentativa, nella partita disputata il 6 aprile in terra pugliese, che, nonostante in formazione rimaneggiata, ha tenuto testa alla temibile compagine avversaria. Grande prova di carattere di tutti gli atleti apuani, con il portiere Ricci sugli scudi. Sconfitta di misura, arrivata su un rigore dubbio, ma che permette a Pelliccia e soci di giocarsi in casa il 17 aprile la qualificazione ai quarti di finale e con ottime possibilità di farcela.



Di seguito i commercialisti calciatori che compongono la rosa: Basteri, Saravini, Cittadini, Ginesi Luca, Ginesi Mattia, Micheloni, Musetti Gianluca, Musetti F. , Pasquini, Pelliccia, Ciancianaini, Benedini, Ricci, Cencetti g., Cencetti n., Braconi, Angeloni, Curadi , Rossi, Foresti, Musetti Giacomo, Covelli, Muto, Colombini, Fiocchi, Profili,

Bondielli, Mazzei, Boiardi, Cima, Dughetti.



La A.S.Dottori Commercialisti ed E.C. MS ringrazia l?Ordine Provinciale per il supporto e gli sponsor Marmi di Carrara Srl, Sigea Srl, Vivoli, Stefano e D Marble Srl, GRIMA di Griotti A. e la Lavanderia Wuestens Srl.