Categorie, ipotesi di promozione in attesa del responso FIGC

Dilettanti - Il Consiglio Federale ha dato disco verde alla ripartenza dei tornei professionistici serie A, B e C, mentre per il calcio dilettantistico ha deliberato per la conclusione definitiva. In questi giorni verranno analizzate a fondo tutte le proposte regionali e della LND e alla fine, i primi di giugno, sarà la FIGC a decidere le modalità. Sono molti i dubbi e le criticità, sicuramente ci saranno molti ricorsi e ogni decisione presa lascerà amaro in bocca a qualche società. Per adesso, tra le mille soluzioni avanzate, l'ipotesi più accreditata è che chi al momento dello stop era primo in campionato o in finale di Coppa Regionale salga nella categoria superiore. Diverso il discorso retrocessioni, situazione molto più delicata: le fonti più accreditate affermano che probabilmente non ci sarà nessuna retrocessione ma fino al responso finale nulla è dato per scontato, vista la Serie D che a sorpresa vedrà retrocedere le ultime 4 classificate al momento dello stop.



Vediamo nei nostri tre campionati chi potrebbe salire di categoria:



In Prima Categoria dopo la 24° giornata la classifica vedeva al comando il Capezzano Pianore con 53 punti dopo la sofferta vittoria interna contro la mina vagante Candeglia Porta al Borgo. Ad inseguire la sorpresa del girone Meridien Larciano con 49 punti, raggiunti con lo scontro casalingo a reti inviolate contro il temibile Marginone 2000. In terza fila ha mantenuto saldamente la posizione play off il Serricciolo di mister Paolo Bertacchini, tornato da Ponte a Moriano con il classico risultato all’inglese su un campo di una pericolante in lotta per i play out. L’altra rappresentante della nostra provincia Don Bosco Fossone prima della sospensione aveva subito quattro sconfitte consecutive rimanendo nei fondali della classifica a 11 punti dalla quartultima Gorfigliano, situazione molto precaria a sei turni dalla fine. Se decidessero di concludere senza retrocessioni sicuramente la società carrarina ne beneficerebbe, mentre il Serricciolo masticherebbe amaro, vista l'impossibilità di giocarsi eventuali playoff o di sperare di raggiungere la vetta nella volata finale.



L’appassionante girone di Seconda Categoria vedeva primeggiare il Romagnano di mister Paolo Alberti, arrivato anche alla finale di Coppa Toscana, con quattro lunghezze sui lunigianesi dell’Atletico Podenzana, e cinque sulla coppia Atletico Forte dei Marmi-Monzone. Il campionato aveva una gara da recuperare, proprio il 1° marzo, ultima della stagione il derby tra il Monzone di Rossano Brizzi e il team del “panigaccio” di mister Yuri Angeli in casa del club della Valle del Lucido. In fondo alla classifica oltre al Barbarasco ritiratosi prima della conclusione del girone di andata, in lotta per non retrocedere erano coinvolte cinque squadre quali Sporting Bozzano, Filattierese, Attuoni Avenza, Monti e San Macario. Gli amaranto della "famiglia Pucci" stanno aspettando il responso finale prima del brindisi che vale la Prima Catagoria. Se la FIGC decidesse come predetto esulterebbe il Romagnano. Ovvio che sarebbe stato meglio vincerlo sul campo, ma sicuramente l'amarezza apparterrebbe alle inseguitrici che a questo punto del torneo erano senza pressioni e più sgombre di testa.





Infine nell’avvincente campionato di Terza Categoria la spunterebbe il Cerreto del presidente Del Freo e del neo mister Raffaelli che ha raggiunto la vetta solitaria proprio nell'ultima gara interna giocata contro la Montagna Seravezzina: un 5-0 liberatorio al termine di una delicatissima settimana che li aveva visti perdere in finale di Coppa Provinciale, sconfitta costata la panchina a mister Paolo Bertelloni. La cocente delusione sarebbe per le inseguitrici, prima tra tutte la Montagna Seravezzina e ad inseguire tre attrezzate compagini Azzurra, Mulazzo (vincente di Coppa) e il rientrante Vallizeri.