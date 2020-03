Calcio dilettanti, uniamo le forze per il Noa

- Un piccolo gesto ma se non isolato importantissimo. Questo è quello che tantissime persone stanno facendo, aderendo a centinaia diper l'emergenzain tutta la nazione. Suddette raccolte per molti sono ininfluenti ma non è così: sono gli stessi dipendenti degli ospedali che smentiscono, affermando al contrario che in questa situazione d'emergenza c'è bisogno di tutto e questi contributi sono decisivi finché possano continuare a lavorare per noi.Così come molte altre realtà, anche, associazione sportiva dilettantistica che cura la sezione calcio di Voce Apuana, ha aderito ad una di queste raccolte e fa appello a tutte le società sportive della provincia, chiedendo un piccolo sforzo per la causa. Solo le società di calcio, dall'Eccellenza alla Terza Categoria, sono 24, se poi si considerano quelle che fanno esclusivamente settore giovanile si va verso la quarantina. Va da se che se tutte contribuissero anche con una piccola cifra il calcio dilettantistico apuano avrebbe fatto un minimo per far si che gli atleti, grandi e piccoli, possano tornare prima possibile ad allenarsi.Calcio Massa Carrara chiede alle ASD che hanno contribuito o contribuiranno di scrivere alla mail redazionalee sarà ben lieta di dedicare un articolo ad ognuna di esse, col fine di incentivare chi ancora non ha deciso di abbracciare la causa:Di seguito alcune delle raccolte fondi di, arrivate fino ad oggi nel totale a circa 40.000€, tramite le quali è possibile fare una donazione con un semplice click: