Dilettanti - In vista dell’inizio della stagione 2019-2010 con gli impegni nella Coppa Toscana, il Don Bosco Fossone e Romagnano si sono affrontate al “Duilio Boni” di Fossone per una sgambata pre campionato. Le due compagini hanno conosciuto in questi giorni i loro gironi di appartenenza di campionato e le sfide di coppa. Nella seconda uscita della preparazione estiva, dopo la partita in famiglia con la Juniores di metà settimana (3-2 per la giovanile), il tecnico del Fossone Tavarini ha schierato tutto l’organico a disposizione, con molti i giovani dal 98 al 2001. Nella prima parte dell’amichevole buono il fraseggio con diverse incursioni sulle fasce del promettente Basciu e l’esperto esterno alto Marinari. Dopo un primo tempo senza gol, gli ospiti di mister Alberti sprecano con Dell’Amico un calcio di rigore, neutralizzato da Mallegni subentrato a Stagnari. Romagnano che passa poi in vantaggio su calcio di punizione di Del Sarto ma poi i locali con Pucci rimettono il risultato in equilibrio e così rimarrà fino al termine.



Don Bosco Fossone-Romagnano 1-1

Don Bosco Fossone: Stagnari, Lanze, Lombardi, Dalle Lucche, Provenzano, Mallegni, D’adamo, Bernuzzi, Gasparotti, Marinari, Basciu (sono entrati Mallegni, Pucci, Novelli, Boirghetti, Micheli, Del Popolo, Micheloni S., Giananti, Micheloni A., Tosi, Mallegni, Bianch) All. Tavarini

Romagnano: Borzoni, Di Benedetti, Nardini,Veralli, Bordigoni, Coletti, Bevilacqua, Dell’Amico, Mosti, Del Sarto, Giulianelli (sono entrati Franchi, Caruso, Stocchi, Barotti, Antonuccio, Lazzeri) All. Alberti

Marcatori: Del Sarto, Pucci

Note: al 9’ s.t. Dell’Amico fallisce calcio di rigore