Dilettanti - Durante la pausa forzata Covid-19, divertiamoci con il sondaggio Best Coach 2019/2020. I nostri attenti lettori saranno la giuria che decreterà chi è stato il miglior allenatore della stagione fino ad oggi. Nella lunga lista sono stati inseriti tutti gli allenatori delle squadre della provincia di Massa Carrara dall’Eccellenza alla Seconda Categoria.



Gli allenatori inseriti sono in ordine discendente per categoria, ciò vuol dire che i primi tre sono di Eccellenza (Turi, Bracaloni e Gassani), poi i due di Prima Categoria (Bertacchini e D'Ambrosio) e a seguire tutti i nove di Seconda Categoria.



Il sondaggio inizia il 31 marzo e terminerà il 7 aprile. Scaduto il termine verranno dunque decretati i Best Coach di ogni categoria e il Top of the Best di tutte le categorie che sarà ovviamente quello che tra tutti i 14 avrà ottenuto più voti.



Pronti, attenti, via con le votazioni!!!