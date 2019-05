Attuoni Avenza, Volpi appende i guanti al chiodo

Dopo la vittoria dei playoff il portierone ha comunicato la sua intenzione: "Ho conosciuto persone fantastiche che mi hanno insegnato a vivere"

Dilettanti - Sono appena terminati i festeggiamenti dell'Attuoni Avenza per la vittoria dei play off che con ogni probabilità porteranno la squadra di mister Secchiari in Seconda Categoria. Grande soddisfazione per la società del presidente Attuoni, per aver allestito una rosa forte e collaudata che in finale è riuscita a battere la favorita San Vitale Candia e che durante la stagione ha fatto della difesa il suo punto forte con sole 28 reti subite.



Tra i protagonisti del reparto difensivo sucuramente l'esperto portiere Simone Volpi, classe 79' con un passato importante in squadre come Carrarese (giovanili), Massese, Entella, San Marco Avenza, Ortonovo e Lunigiana. Poi dopo trascordi in Prima e Seconda Categoria negli ultimi anni è sceso in Terza, dove la scorsa stagione ha vinto la Coppa di categoria col Cerreto e domenica i play off con l'Attuoni.



Questo secondo successo consecutivo e i suoi 40 anni hanno fatto si che il portierone di Carrara abbia deciso di appendere in guanti al chiodo.



Di seguito la sua dichiarazione tramite un post sulla propria pagina Facebook: "Forse sono arrivato alla fine del percorso... è vero non sono arrivato a grandi livelli... è vero non ho mai guadagnato soldi che mi cambiassero la vita.. Ma ho conosciuto persone fantastiche che mi hanno insegnato a vivere, persone che mi porterò sempre nel cuore. Il calcio è uno sport meraviglioso, fatto di sacrifici che molti non capiscono perché non è facile spiegare le sensazioni e le emozioni che ti può regalare la gioia di parare un rigore, la scaramanzia, la concentrazione, quello che si prova prima di entrare in campo o nei minuti finali sull'1-0... e potrei dirne tante altre ma voglio ringraziare tutti i miei tanti allenatori e compagni di squadra e anche gli avversari per la "favola" che mi hanno permesso di vivere... Non so cosa farò domani ma sono sicuro che nella mia vita ci sarà sempre il Calcio".