Atletico Carrara, voglia di ripartire

Dilettanti - Il post Covid per l' Atletico Carrara presenta molte certezze e qualche punto di domanda. La stagione più strana della storia del calcio non ha di certo risparmiato la società nerazzurra.



In questi mesi di blocco totale dell'attività, si è rafforzato,per quanto possibile, il legame tra il sodalizio della Fossa dei Leoni ed il Torino, grazie all'accordo triennale di affiliazione. Si sono svolte lezioni tecniche in remoto, e tavole rotonde tra i dirigenti per ipotizzare le migliori soluzioni per ripartire.



La prossima stagione 2020 -21, ripartirà certamente ancora con molte incognite, ripartirà con la solidità di una importante partnership con una società storicamente attenta alla crescita dei giovani.Il duo Rinaldi-Menichini sta lavorando per definire lo staff tecnico del prossimo anno, prima di farlo sarà però necessario aspettare il responso definitivo circa i verdetti del campionato. In particolare la situazione riguardante la juniores regionale (foto) appare in bilico, al momento dello stop per l'emergenza coronavirus infatti la squadra era bel pieno della zona retrocessione , ma con un calendario che lasciava ben sperare per una salvezza sul campo.Occorrerà invece aspettare le sentenze a tavolino, che potranno sancire o la salvezza, e quindi nuovamente regionali, o la retrocessione con il ritorno tra i provinciali.



Attualmente , al momento dello stop gli under 19 nerazzurri si trovavano infatti al terzultimo posto ma in piena lotta ed a pocfa distanza da quelle che precedevano. La classifica deòla Juniores regionali al momento dello stop. Maliseti 58, Zenith Audax 57, San Marco Avenza 44,Atletico Lucca 40, Castelnuovo 38, Galcianese 38, Massese 37, Lanciotto 36, Montecatini 35, Coiano 35, Fossone 29, Poggio a Caiano 25, Stiava 25, Atletico Carrara 24, Migliarino 21, Monsummano 10.

Chiarito questo dubbio, verranno annunciati gli allenatori delle varie annate.